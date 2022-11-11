Edirne Jandarma Komutanı Keleş, Belediye Başkanı Helvacıoğlu'nu ziyaret etti

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EDİRNE (AA) - Edirne Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keleş'i makamında ağırlayan Helvacıoğlu, ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Keşan Belediyesinin yaptığı proje ve hizmetler hakkında bilgi veren Helvacıoğlu, ilçe ve köylerde asayişi sağlayan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Keleş de her zaman vatandaşın yanında olduklarını belirterek Helvacıoğlu'na çalışmalarında başarılar diledi.

Bu esnada başkanlık makamına gelen askere gidecek vatandaşlardan Tolga Meriç, Helvacıoğlu'nu ziyaret etti. Albay Keleş ve Helvacıoğlu, Meriç'e hayırlı tezkereler diledi.

Ziyaretin ardından Keleş, Helvacıoğlu'na Jandarma Hatıra Tabağı hediye etti.

















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