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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde kaldırım yenileme çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Hastane Caddesi'nde başlatılan kaldırım taşı döşeme çalışmalarını yerine inceledi.

Çalışmalarla ilgili bilgi alan Helvacıoğlu, burada esnaf ve vatandaşlarla da sohbet etti.

Şehri konforlu yol ağları ile örmek için gece gündüz demeden hizmet atağına devam ettiklerini belirten Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Keşan'ımızın en işlek caddesinde hava koşullarının elverişli olduğu tüm zamanları değerlendirerek hummalı çalışma yürütüyoruz. Amacımız en kısa sürede kaldırım imalatını tamamlayıp ardından hız kesmeden yolumuza da parke taş ile döşeyerek şehrimize yakışır, modern bir güzellik kazandırmak."

- Helvacıoğlu seralarda çalışan işçileri ziyaret etti

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, belediyenin seralarında çalışan işçileri ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, işçilerle sohbet eden Helvacıoğlu, üretim hakkında bilgi aldı.

Helvacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, verilen her emeğin, dökülen her damla terin karşılığını almanın gurunu yaşadıklarını ifade etti.

Trakya Kalkınma Ajansı destekleriyle hayata geçirdikleri proje kapsamında seralarda üretime devam ettiklerini belirten Helvacıoğlu, "Seralarda hasatlar devam ediyor. Günlük, taze ve daha toprağı üzerinde ürünlerimizin hasadında üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.Çalışmaya ve üretmeye devam." diye konuştu.



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