Depreme dayanıklı yapılar ve alınacak önlemlerle kayıpları en aza indirmek mümkün

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Doğal Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya, deprem öncesi alınacak önlemlerin ve sarsıntılara uygun tasarlanan yapıların kayıpları en aza indireceğini söyledi.

Prof. Dr. Kaya, AA muhabirine, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin üzerinden 13 yıl geçtiğini belirtti.

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu anımsatan Kaya, "Anadolu'nun Kuzey Anadolu Fayı ve Doğu Anadolu Fayı'nın arasından batıya ve güneybatıya doğru yılda 3 santimetre yer değiştirdiğini biliyoruz. Bu milyonlarca yıldır devam eden bir süreç ve bundan sonra da devam edecek. Dolayısıyla deprem, ülkemiz için yaşamın bir parçası." dedi.

- "İnşaat alanı yer bilimleri açısından incelenmeli"

Kaya, deprem bilincini geliştirerek depremle yaşamanın öğrenilmesi gerektiğini dile getirdi.

Deprem öncesi, deprem anı ve sonrasında alınacak tedbirlerin can ve mal kaybının önlenmesi açısından hayati önem taşıdığını anlatan Kaya, şöyle devam etti:

"Deprem anında binaların içindeki eşyaların hareket etmemesi için sabitlenmesi gerekir. Özellikle bir yapı inşa edileceği zaman inşaat alanının yer bilimleri açısından yapılaşmaya uygun olup olmadığına bakılmalı. İnşaat mühendisleriyle mimarlar bir araya gelip güvenli yapıları oluşturmamız gerekiyor. Deprem olduğu anda dışarı kaçmaktan ziyade, güvenlikli bir şekilde inşa ettiğimiz binalarda kalabilecek yapılar oluşturmalıyız. Buna da hazırız. Altyapı olarak yeterince mimar, mühendis ve şehir plancımız var. Türkiye bunu hayata geçirebilecek güçte. Gerek yer araştırma teknolojileri gerekse yapı teknolojileri çok gelişti."

Prof. Dr. Kaya, depremin ne zaman olacağının bilinemediğini, bu yüzden her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

Düzce'deki depremin yıl dönümünde ülke genelinde yapılacak tatbikatın bilincin artırılması açısından önemli olduğuna dikkati çeken Kaya, şunları kaydetti:

"Dünya üzerinde bu konuyla ilgilenen bilim insanları depremi önceden tahmin edebilmek için çalışmalar yapıyor. Ancak şu an için böyle bir bilgi yok. Dolayısıyla depremin ne zaman, nerede ve hangi büyüklükte olacağı gibi 3 temel sorunun cevabı yok. Geçmişe bakarak olacağını biliyoruz. Levha hareketleri devam ettiği sürece olacak. Ne zaman olacağını bilmediğimiz için her an hazır olma açısından tatbikatları yapmamız gerekli. Düzce Depremi'nin yıl dönümünde ülke genelinde tatbikat yapılması oldukça yerinde."

