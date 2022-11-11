Trakya Üniversiteler Birliği heyeti Tekirdağ Valisi Yıldırım'ı ziyaret etti

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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) üyesi rektörler, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen TÜB 20. Üst Kurul Toplantısı için birlik üyesi üniversite rektörleri Tekirdağ'a geldi.

Program kapsamında Vali Yıldırım'ı makamında ziyaret eden rektörler birliğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyarette Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Okhan Akdur yer aldı.

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