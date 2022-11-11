Edirne'de çiftçiler "yağmur duası"na çıkarak bereketli bir yıl diledi

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EDİRNE (AA) - Son ayların kurak geçtiği Edirne'de köylüler "yağmur duası"na çıktı.



Edirne merkeze bağlı İskenderköy köyündeki camide cuma namazına müteakip yağmur duası düzenlendi.

Kuraklık nedeniyle buğday ekiminde sıkıntılar yaşayan köylüler, yağmur yağması ve bereketli bir dönem geçirmek için dua etti.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine son yılların en kurak dönemini yaşadıklarını söyledi.

Kuraklığa rağmen buğday ekiminin yapıldığını belirten Arabacı, "Buğdayımızı ektik bundan sonra yağış ihtiyacımız var. Yağış olmazsa köklenme olmaz kış dönemindeki soğuklardan ekin zarar görür. Bu yıl beklediğimiz gibi gitmiyor kurak geçiyor. İnşallah yakın zamanda yağış olacaktır. Duamızı yaptık, hayırlısıyla inşallah yağışla gelir ve üreticimizin yüzü güler." dedi.

Muhtar Selçuk Meriç de kuraklık nedeniyle üreticilerin zor günler geçirdiğini belirtti.

Yağış ve bereket için dua ettiklerini vurgulayan Meriç, "Buğdaylarımızı kurakta ektik ve buğdayların çıkması için yağışa ihtiyacımız var. Allah'tan bol yağış ve bereket bekliyoruz." diye konuştu.

Yağmur duasına Saadet Patisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.





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