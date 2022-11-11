Edirne'de yurtlarda yapılan deprem tatbikatına 12 bin öğrenci katıldı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de yurtlarda yapılan deprem tatbikatına 12 bin öğrencinin katıldığı bildirildi.

AFAD Edirne İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, önceki gün 81 ilde Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında kalan öğrencilerin katılımıyla çök-kapan-tutun ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildiği belirtildi.

Yarın 18.57'de ülke genelinde yapılacak tatbikatın provasının gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Edirne il ve ilçelerindeki öğrenci yurtlarında yapılan tatbikatlara 12 bin öğrenci katıldı. Yurtta kalan öğrenciler senaryo gereği ilk sirenin ardından, deprem süresince çök-kapan-tutun yöntemini uyguladı. İkinci sirenin ardından sarsıntı bitti ve tahliye uygulamasına geçildi. Acil Durum Planı'nda belirlenen tahliye güzergahı dikkate alınarak, güvenli bir şekilde binaların tahliyeleri gerçekleştirildi. Tahliyelerin ardından tüm katılımcılar güvenli alan olarak belirlenen acil durum toplanma alanlarında bir araya geldi."

Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi'nde bulunan Kız Öğrenci Yurdu'ndaki tatbikata katılan AFAD Edirne İl Müdürü Ali Altındal'ın, yarın 18.57'de ülke genelinde yapılacak tatbikata öğrenci ve vatandaşları davet ettiği belirtildi.

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