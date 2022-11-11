AK Parti Edirne İl Başkanlığı'nda "Türkiye Yüzyılı" ana temalı eğitim programı gerçekleştirilecek

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EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı'nca düzenlenen Teşkilat Akademisi eğitimleri kapsamında il teşkilat üyelerine yönelik "Türkiye Yüzyılı" ana temalı eğitim gerçekleştirileceğini bildirdi.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, teşkilat olarak eğitim programlarına hazır olduklarını belirtti.

12-13 Kasım'da 33 ilde eğitim düzenleneceğini, bu programlardan birine AK Parti Edirne İl Başkanlığı olarak ev sahipliği yapacaklarını aktaran İba, "Bu hikayenin kahramanı sensin" diyerek çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.

İba, şunları kaydetti:

"Daima ileriye yürümeyi, kendini sürekli geliştirmeyi, eğitimin gücüne inanmayı sürdüreceğiz ve daha nice teşkilat akademilerini düzenleyeceğiz. Akademimizin sloganında da dediğimiz gibi bu hikayenin kahramanı, kıymetli teşkilatımız. Bu düsturla hareket ederek tüm teşkilatlarımızla sahada gönül gönüle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Edirne'mizdeki tüm üyelerimizi tek tek ziyaret ediyor, il, ilçe, köy ve mahalledeki sandık başkanlarımızla birebir görüşüyor, buluşuyoruz."

"Türkiye Yüzyılı" ana teması ile yarın düzenlenecek eğitim programına Selim Cerrah, Ahmet Aydın, Doç. Dr. Seyithan Ahmet Ateş ve Yusuf Alabarda katılacak.













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