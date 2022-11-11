Meriç Köprüsü lösemiyle ilgili farkındalık oluşturmak için turuncu renkle ışıklandırıldı

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EDİRNE (AA) - Edirne'deki tarihi Meriç Köprüsü, lösemiyle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla turuncu renkle ışıklandırıldı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Hafta kapsamında lösemiye dikkat çekmek için kentin simge eserlerinden Meriç Köprüsü, turuncu renkle aydınlatıldı.





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