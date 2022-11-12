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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne Valisi Kırbıyık, sporcularla bir araya geldi

AA

Edirne Valisi Kırbıyık, sporcularla bir araya geldi

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Yıldırım İbrahim Acar Spor Tesislerinde antrenman yapan sporcularla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kırbıyık, Mega Genç Spor Kulübü antrenmanını izledi, sporcularla sohbet etti.

Takım hakkında bilgi alan Kırbıyık, Süper Amatör Lig'de mücadele eden takıma başarı diledi.

"Sporla Hayata, Mahalleden Sahaya Projesi" kapsamında aynı tesislerde çalışma yapan minik sporcularla sohbet eden Kırbıyık, "Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizlerin sporla uğraşması bizleri sevindirir. Gönül verdiğiniz spor dalında gösterdiğiniz gayretlerle elde ettiğiniz başarılarınız da bizlerin mutluluğudur. Bu akşam sizlerle bir arada olmaktan son derece mutluyum. İnanıyorum ki hem bireysel hem de takım olarak çok başarılı olacaksınız. Her zaman olduğu gibi bizlerin, Edirne'mizin gurur olacaksınız." ifadelerini kullandı.

Sporcularla birlikte hatıra fotoğrafı çektirip penaltı atışı yapan Vali Kırbıyık, tesislerde de incelemelerde bulundu.

Kırbıyık daha sonra Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'nde Mega Genç Spor Kulübü'nü ziyaret ederek burada mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen Kırbıyık, "Sporla Hayata, Mahalleden Sahaya Projesi"nin etkin olarak uygulanması gerektiğinin altını çizerek, "Gençlerimizi özellikle kötü alışkanlıklardan uzak tutabilmek için devletimizin tüm kurumları çalışmalarını sürdürüyor. Bunun etkin bir yolu da spor yapmaktır. Biraz önce spor sahasında çocuklarımızın antrenmanlarını izledik. Katılım sağlayan gençlerimizi ve emeği geçen hocalarımızı tekrar tebrik ediyorum. Özellikle dezavantajlı mahallelerimizde bu tür etkinlikleri yaygınlaştırmanın çok faydalı olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.


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