TÜB Dönem Başkanı Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin oldu

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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) Dönem Başkanı Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin oldu.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, 20. Üst Kurul Toplantısı Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı. Dönem Başkanlığı'nı 2020'den bu yana sürdüren Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, görevini Şahin'e devretti.

Şahin, dönem başkanlığının Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesine hayırlı olması dileğinde bulunarak, Şengörür ve alt kurul üyelerine başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Şengörür de Trakya Üniversiteler Birliği'nin bölgesine sağladığı katkılar ile örnek teşkil eden bir birlik olduğunu vurgulayarak yeni dönemde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesine başarılar diledi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise TÜB'ün üniversiteler arası güç birliği oluşturduğunu söyledi.

TÜB üye üniversiteleri olarak bu birliktelikten önemli kazanımlar elde ettiklerini anlatan Tabakoğlu, "10. yılımızı geride bıraktığımız birliğin ortak faaliyet ve projeleri ile şehirlerimizin ve bölgemizin gelişmesinde ana aktör konumundayız." dedi.

Tabakoğlu, TÜB çatısı altında Trakya Kariyer Fuarı ve sınır ötesi iş birliği projeleri başta olmak üzere gerçekleştirilecek her türlü bilimsel, sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlere katılımın önemine dikkati çekti.

Pandemiye rağmen Şengörür'ün dönem başkanlığı görevini başarıyla yürüttüğünü ifade eden Tabakoğlu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesine ve Rektör Prof. Dr. Şahin'e başarılar diledi.

Toplantıya, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı, Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurettin Aka, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Okhan Akdur, NKÜ Hayrabolu MYO Müdürü, TÜB Genel Sekreteri Dr. Öğretim Üyesi Aytaç Moralar, Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve TÜB Önceki Dönem Genel Sekreteri Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Atalay ile NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Aras katıldı.

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