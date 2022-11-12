Edirne'de muhtarlardan uyuşturucuyla mücadeleye "UYUMA" uygulamasıyla destek

EDİRNE (AA) - Edirne'de muhtarlar, uyuşturucuyla mücadeleye destek amacıyla telefonuna "UYUMA" uygulamasını yükledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali H. Kürşat Kırbıyık, merkez mahalle ve köy muhtarları ile Devecihan Kültür Merkezi'nde değerlendirme toplantısı yaptı.

AFAD, Emniyet Müdürlüğü, Kültür Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ve Yeşilay yetkileri çalışmaları hakkında sunum yaparak, muhtarları bilgilendirdi.

Özellikle uyuşturucu ile mücadeleye dikkat çekilen toplantıda katılımcılar telefonlarına, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan UYUMA uygulamasını yükledi.

Vali Kırbıyık, burada yaptığı konuşmada, madde bağımlılığıyla mücadelenin çok önemli bir konu olduğunu söyledi.

Madde bağımlılığıyla topyekun mücadele edilmesi gerektiğini belirten Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Emniyet ve jandarma tarafından etkin bir mücadele yapılıyor. Burada bizim sizlerden beklentimiz bu mücadeleye ortak olmanız. Çevrenizde gördüğünüz her türlü şüpheli durumu bize bildirmeniz çok önemli. Bu mücadeleyi topyekun vereceğiz. Madde bağımlılığından sonra rehabilitasyon süreci oldukça zor. Bizim öncelikle madde bağımlılığından önce tedbirler geliştirmemiz gerekiyor. Bir gencimiz göz göre göre oraya doğru sürükleniyorsa ne gerekirse onu yapacağız. O konuda hepimizin üzerinde düşen roller var."

Kırbıyık, Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadelede önemli çalışmalar yaptığını, destek alması gereken ailelerin de Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne (YEDAM) yönlendirilmesi gerektiğini belirtti.

- Kentteki çalışmalar

Kırbıyık, definecilik adı altında yapılan kazılar ve bunun sonucundan doğan dolandırıcılık konuları hususunda vatandaşların uyarılması gerektiğini dile getirdi.

Sarayiçi'nin önemli bir bölge olduğunu anlatan Kırbıyık, "Orada da Kültür Bakanlığından Milli Saraylara devri gerçekleşti. Kaynak itibari ile çok daha avantajlı durumdalar. En yakın zamanda bu bölgemizin eski günlerinde olduğu gibi ihya edilmesini istiyoruz." dedi.

Çilingirler Sokağı için gerekli Sağlıklaştırma Projesi konusunda belediyenin gerekli çalışmayı yürüttüğünü belirten Kırbıyık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizler de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İl Özel İdare ve Belediyenin iş birliğiyle Saraçlar Çarşısı'nın sağlıklaştırmasına başlamayı hedefliyoruz. Proje çalışmaları sürüyor. Buradaki tabela kirliliği, eski görüntüyü bozan her türlü ne varsa bir proje dahilinde bittiği zaman dört dörtlük bir görüntüye kavuşturacak şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz."

Kırbıyık, ülke genelinde yapılacak çök-kapan-tut tatbikatına da herkesin katılması gerektiğini kaydetti.

Toplantı muhtarların talep, öneri, istek ve şikayetlerini alınmasının ardından sona erdi.

Toplantıya, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Vali yardımcıları Sıdkı Zehin ve Eyyüp Batuhan Ciğerci, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

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