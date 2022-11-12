Edirne'de polisler huzurevi sakinlerini ziyaret etti

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EDİRNE (AA) - Edirne'de polis ekipleri huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

Edirne Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polisler ziyarette huzurevi sakinleriyle sohbet edip, gün boyunca zaman geçirdi.

Polisler misafirperverliklerinden dolayı huzurevi sakinleri ve huzurevi çalışanlarına teşekkür etti.

Öte yandan, Havsa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri de Şahika Erkut Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik mesleğin tanıtımı ile ilgili seminer düzenledi.

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