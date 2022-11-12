Edirne'deki trafik kazasında elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de meydana gelen trafik kazasında yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Sabuni Mahallesi'nde A.D'nin kullandığı elektrikli bisiklet, E.İ. yönetimindeki 22 LP 270 plakalı kamyonetle park ettiği sırada çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yere düşen elektrikli bisiklet sürücüsü başından yaralandı. Bu sırada, otobüs durağında bekleyenler, kanayan başına tampon yapması için sürücüye peçete verdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı sürücü ambulanstaki müdahalenin ardından Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü E.İ. ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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