MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Edirne'de konuştu:

EDİRNE (AA) - MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, "Türkiye'nin bir karış toprağını, bir çakıl taşını, bir çöpünü kim almak isterse Türkiye buna asla izin vermeyecektir." dedi.

MHP'nin "Adım Adım 2023 Köyüm Benim Sohbet Toplantıları" çalışmaları kapsamında Edirne'ye gelen Başkan, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, parti olarak sahada olduklarını, toplumun sorunlarını ve taleplerini yerinde dinlediklerini ifade etti.

Başkan, Cumhur İttifakı'nın gelecek yıl yapılacak seçimleri açık ara kazanacağını belirtti.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılının Türkiye yüzyılı olacağını dile getiren Başkan, şunları kaydetti:

"Zaman Türkiye zamanıdır, zemin Türk vatanı ve Türk-İslam coğrafyasıdır. Zafer ise Türk milletinindir. MHP, vatanımızın her köşesinde insanımıza muhabbetle dokunuyor, huzurlu ve mutlu bir Türkiye'ye erişme azmini ilmek ilmek dokuyor. Gittiğimiz her yerde gördüğümüz açık gerçek şudur ki, 2023 yılında Cumhur İttifakı bu seçimi açık ara farkla kazanacaktır. Anketlere de baktığımızda Türkiye'nin artık o anlattıkları Altılı Masa'nın altına yedinciyi, sekizinciyi, dokuzuncuyu eklemekle de hala yüzde 50'yi bulamadıkları kendi yandaş şirketleri tarafından söyleniyor. Bizim derdimiz sadece seçim kazanmak değil, Türkiye Cumhuriyeti'ni bütün halinde yürütmek."

Başkan, son dönemde Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin bozulması için bazı ülkelerin çaba sarf ettiğini dile getirdi.



Yunan milletinin Yunan siyasetçileriyle aynı görüşte olmadıklarını belirten Başkan, siyasetçilerin iktidarlarına zemin hazırlamak adına ülkelerinin işgaline zemin hazırladıklarına dikkati çekti.

Yunanistan'ın refahının, zenginliğinin ve geleceğinin Türkiye ile dostluktan ve iş birliğinden geçtiğini unutmaması gerektiğine işaret eden Başkan, "Ama zorda kaldığında dedeleri nasıl Ege'de soğuk suyla tanışmışlarsa önümüzdeki dönemde inşallah buna kalkışmazlar, savaş istenen bir şey değildir. Ama Türkiye'nin bir karış toprağını, bir çakıl taşını, bir çöpünü kim almak isterse Türkiye buna asla izin vermeyecektir." diye konuştu.

Toplantıya MHP MYK üyeleri Burhan Coşkun, Murat Turna ve İlknur Fidan ve İl Başkanı Zakir Tercan katıldı.

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