Keşan'da bir lokanta sahibi öğrenciler için "Askıda çorba ve yemek" kampanyası başlattı

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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde lokanta işleten Selim Çapraz, üniversite ve yatılı lise öğrencilerine destek için "Askıda çorba ve yemek" kampanyası başlattı.

İşyerinin açık olduğu 07.30 ile 15.00 saatleri arasında üniversite ve yatılı lise öğrencilerine yemek ikram ediliyor.



Selim Çapraz, gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlerin lokantaya gelip yemek yediklerinde bazılarının hesap ödemekte zorlandığını söyledi.



Kendisinin de bazı öğrencilerden ücret almadığını anlatan Çapraz, "Bu konuyu da yardımsever arkadaşlarım fark edince, 'askıda çorba' uygulaması yapmamı önerdiler ve destek olacaklarını söylediler. Verilen destek ile hayırseverler ile öğrencileri buluşturmada bir köprü görevi görüyorum. Uygulama gerek bağışçılar, gerekse öğrenciler tarafından ilgi gördü. Herkes elini taşın altına koymalı." dedi.

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