TÜ'de "Osmanlı İdaresinde Rumeli" konferansı düzenlendi

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi'nde (TÜ), "Osmanlı İdaresinde Rumeli" başlıklı konferans düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından gerçekleştirilen konferansa, Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Altuğ konuşmacı olarak katıldı.

Merkez Kütüphanesi Recep Zogo Konferans Salonu'nda gerçekleşen ve moderatörlüğünü Merkez Müdürü Doç. Dr. Nurten Çetin’in yaptığı konferansta, Doç. Dr. Uğur Altuğ, Rumeli’nin Osmanlı idaresindeki seyrini anlattı.

Doç. Dr. Altuğ, Osmanlı Devleti’nin, Balkan coğrafyasında 500 yılı aşkın bir süre hüküm sürdüğünü belirti.

Rumeli'nin, Osmanlı idaresindeki oldukça geniş bir coğrafyayı ifade ettiğini dile getiren Altuğ, şunları kaydetti:

"Osmanlı İmparatorluğu, Balkanlar'da kurulmuş bir Rum-ili imparatorluğudur. Kuruluşunun ardından güçlü dinamikleri olan bir devlet yapısına dönüşen Osmanlı, önce Gelibolu Yarımadası’nı ilhak faaliyetlerine girişecek ve buradan aldığı güçle balkanlara doğru ilerleyişine devam edecektir. Önce Trakya ve ardından Bulgaristan’ın Tuna boyu, Makedonya’nın Yunanistan sınırı olan bölgesi ve Batı Trakya Osmanlı idaresine girecektir. Bu andan itibaren Osmanlılar hızlı bir biçimde bu geniş ve çok kültürlü coğrafyada egemenliklerini tesis edeceklerdir. I. Murat döneminde Osmanlı siyasal yapısı, bir Balkan imparatorluğu şeklinde tezahürünü gösterecektir.."

Soru cevap bölümü ile sona eren konferansın ardından Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer tarafından Doç. Dr. Uğur Altuğ'ya hediye takdim edildi.

Konferansa, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Balkan Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. İbrahim Kelağa Ahmet ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.





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