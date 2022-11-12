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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuduzla mücadelede "aşılama çalışmalarının artırılması" önerisi

AA

Kuduzla mücadelede "aşılama çalışmalarının artırılması" önerisi

EDİRNE (AA) - Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanı Polat Türkoğlu, kuduz hastalığının önlenmesi için aşılamanın artırılması gerektiğini bildirdi.

Türkoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kuduz hastalığının dünya için küresel bir hastalık olduğunu, hayvan ve insan sağlığını tehdit ettiğini belirtti.

Kuduz hastalığının belirtileri ortaya çıkmadan önce aşılama yapılarak engellenebildiğini aktaran Türkoğlu, "Kuduz hastalığının yayılmasında ana rezervuar olarak bilinen köpekler önemli rol oynamaktadır. İnsan ölümlerinin çoğu enfekte köpeklerin ısırması sonucu meydana gelmektedir. Ancak köpekler hastalığın kaynağı değil tam tersine insanlar gibi hastalığın mağdurlarıdır." ifadelerini kullandı.

Türkoğlu, kuduz hastalığının önlenmesi, hayvan sağlığı ve toplumu sağlığını korumak amacıyla çalışmalar yapıldığını bildirdi.

Sahipli hayvanların aşılanma süreçlerinin yanı sıra sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmaların önemine işaret eden Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Sahipsiz hayvanların yerel yönetimler tarafından kısırlaştırma, aşılama, kimliklendirme işlemlerinin aksamadan yürütülmesi, yaban hayatına yönelik oral aşılama çalışmalarının uygulanması gerekmektedir. Biz veteriner hekimler gerek kamuda gerekse de özel kliniklerde bu bağlamda konunun önemini bilerek hassasiyetle çalışmaktayız. İnsan sağlığının vazgeçilmezi olan hayvan sağlığının korunmasında, sağlıklı hayvansal gıda üretiminin her aşamasında olmazsa olmaz tek meslek grubu olan veteriner hekimler dün olduğu gibi bugün de görevlerinin başında olmaya devam edecek, aşılama ve halk sağlığı konularında ilk ve en önemli bariyer olacaklardır.

Günümüzde yüzde 100 önlenebilir bir hastalık olan kuduzdan can kaybı olması çok üzücüdür. Gerekli tedbirlerin alınması ve ülke bazında aşılamaların arttırılması gereği netlik kazanmıştır. Son günlerde yaşanan talihsiz olayda hayatını kaybeden kardeşimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı ve sabır diliyoruz."




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