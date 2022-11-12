"Masum" tiyatro oyunu Keşan'da sahnelendi

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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde, "Masum" adlı tiyatro oyunu sanatseverlerle buluştu.

Selim Sesler Konferans ve Tiyatro Salonu'nda Ergin Kılıkçıer ve Cihan Palabıyık'ın oynadığı oyun tiyatroseverlerden ilgi gördü.

Oyunda bir yetiştirme yurdunda gözlerini açan küçük bir çocuğun, hayatı boyunca kendini her alanda ispatlamaya çalışan ve gücünü yine kendinden alan sıradan bir adamın hikayesi anlatıldı.

Tiyatroyu izleyen Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, başarılı performansları nedeniyle oyuncuları tebrik etti.

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