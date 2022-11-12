Edirne'de "Gülümseyin Philippines" fotoğraf sergisi açıldı

EDİRNE (AA) - Edirne Belediyesi ile Filipinler'in İstanbul Başkonsolosluğu iş birliğinde "Gülümseyin Philippines" isimli uluslararası fotoğraf sergisi açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Filipinler'in İstanbul Başkonsolosluğunun koleksiyonu kapsamında 15 Filipinli fotoğraf sanatçısı tarafından çekilen, Filipinler'in günlük yaşamını ve kültürünün farklı yönlerini yansıtan sergi, Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarı'nda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

15 fotoğraf sanatçısının 16 eserinin yer aldığı serginin açılışı, Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Maria Elena P. Algabre, Filipinler'in İstanbul Başkonsolosu Arvin R. De Leon ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Gürkan, açılışta yaptığı konuşmada, güzel bir sergiye ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Edirne ile Filipinler arasındaki iş birliklerini geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Gürkan, şunları kaydetti:

"Tabi Filipinler, coğrafi olarak çok uzak bir ülke ama Filipinler'in İstanbul Başkonsolosu Arvin R. De Leon'un beni ziyareti ile başlayan bu sürecin, uzaklıkları yakınlaştıracağına inanıyorum. Edirne, tarihi, kültürü ve doğası ile zengin bir turizm bölgesi. Türkiye'de İstanbul ve Antalya'dan sonra en çok turist alan 3. şehir. Yıllık yaklaşık 6 milyon turist geliyor. Gelen bu turistlerle bizler sanatımızı, kültürümüzü, destinasyonlarımızı sürekli geliştiriyoruz."

Filipinler'in İstanbul Başkonsolosu Arvin R. De Leon da Türkiye’nin tarihinde çok önemli bir yere sahip Edirne'de bu sergiyi düzenlemekten onur duyduklarını belirtti.

Filipinler kültürünün farklı yönlerini yansıtan sergi, 21 Kasım’a kadar Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak.

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