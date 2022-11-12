AFAD'dan "Deprem Anı Ülke Tatbikatı"

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EDİRNE (AA) - İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda ülke genelinde uygulanan "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" Trakya'da da yapıldı.

Tatbikat, 18.57 itibarıyla "Çök, kapan, tutun" hareketinin uygulanmasıyla hayata geçirildi.

Merkezi anons sistemi kapsamında camilerden, belediye hoparlöründen, GSM şirketleri tarafından ikaz yoluyla tatbikat duyuruldu.

Edirne'de tatbikat ikazı sonrası vatandaşlar, "Çök, kapan, tutun" hareketini uyguladı.

İl protokolü de bazı alanlarda vatandaşlarla tatbikata katıldı.

Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, bir markette çalışanlar ve alışveriş yapan vatandaşlarla "Çök, kapan, tutun" hareketini uyguladı.

Otelin restoranındaki tatbikata Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal ve restorandaki vatandaşlar, yerli ve yabancı uyruklu turistler ile AFAD ekipleri katıldı.

- Oto tamircisinde yapıldı

Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, tatbikata Edirne Yeni Sanayi Sitesi'ndeki dükkanda katıldı.

Tatbikat öncesi AFAD ekibi, tamircilere deprem anında yapılması gerekenleri anlattı.

Tatbikat zamanı geldiğinde Alçalar ve dükkanda bulunanlar, uygulamayı gerçekleştirdi.

Alçalar, bu tarz uygulamaların çok değerli olduğunu ifade etti.

- Ciğercide personel tatbikata katıldı

Edirne Tava Ciğerini Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, ciğerci dükkanında tatbikat öncesi personeli ve müşterilerini uyardı, tatbikatın nasıl yapılacağı yönünde bilgi verdi.

Tatbikat anında da hem çalışanlar hem de müşterilerden bazıları hareketleri tatbik etti.

Dinar, AA muhabirine, Türkiye'nin deprem gerçeğinin yadsınamayacağını ve tedbirlerin asla ötelenemeyeceğini söyledi.

AFAD'ı ülke genelinde bilinç ve farkındalık oluşturacak çapta tatbikat düzenlediği için tebrik eden Dinar, "Bu tarz tatbikatlar sık sık yapılmalı, Allah ülkemizi afetlerden korusun ancak tedbirli olmakta her zaman fayda var." dedi.

Bu arada tarihi çarşılar, Selimiye Meydanı, market ve işletmelerdeki vatandaşlardan bazılarının "Çök, kapan, tutun" hareketini uyguladıkları gözlendi.

- Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde gerçekleştirilen tatbikata sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınları da katıldı.

Acil serviste sıra bekleyenler, hastaların yanında refakatçi olan vatandaşlar, "Çök, kapan, tutun" hareketini uyguladı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici de İstasyon Caddesi'ndeki çay bahçesinde vatandaşlarla tatbikatı gerçekleştirdi.

Tekirdağ’da da berber dükkanında müşteriler ve dükkan sahipleri "Çök, kapan ve tutun" hareketini yaparak dışarı çıktı. Bazı kafelerde ise vatandaşlar uygulamaya katılmadı.

Kentte berberlik yapan Nuri Şen, deprem tatbikatlarının farkındalık oluşturduğu için önemli olduğunu söyledi.

Türkiye’nin deprem ülkesi olduğunu belirten Şen, "Biz bugün tatbikata uyduk, müşterilerimiz de bizimle beraber 'Çök, kapan ve tutun' hareketini yaparak dışarı çıktı. Bu tür tatbikatların artırılması vatandaşların bilgilendirilmesi için faydalı oluyor." dedi.

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde de bazı vatandaşlar, "Çök, kapan ve tutun" hareketini yaparak tatbikata katıldı.







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