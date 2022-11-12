AFAD'dan "Deprem Anı Ülke Tatbikatı"

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EDİRNE (AA) - İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda ülke genelinde uygulanan "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" Keşan ilçesinde de yapıldı.



Tatbikat, 18.57 itibarıyla "Çök, kapan, tutun" hareketinin uygulanmasıyla hayata geçirildi.

Merkezi anons sistemi kapsamında camilerden, belediye hoparlöründen, GSM şirketleri tarafından ikaz yoluyla tatbikat duyuruldu.

Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile bazı daire amirleri, AFAD ekiplerinin tatbikat öncesinde verdiği bilgilere göre "Çök-kapan-tutun" hareketini uyguladı.



Tatbikat sonrası açıklama yapan Helvacıoğlu, "Bu bir farkındalık tatbikatıydı ve başarıyla bitirdik. Tüm Keşan tek vücut, olası bir afete karşı hazır olduğumuzu gösterdik. Önlem, eğitim ve bilinç hayat kurtarır." dedi.





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