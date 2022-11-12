Edirne'de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

M.G'nin kullandığı 22 HP 694 plakalı otomobil, Kapıkule Sınır Kapısı yolunun 6. kilometresindeki ışıklarda aynı istikamette seyreden O.Ç. idaresindeki 34 FLS 565 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan M.G, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri otomobilde bulunan av tüfeği ve fişek çantasına el koydu.

Almanya'ya yük götüren tır sürücüsü O.Ç, gazetecilere yaptığı açıklamada, otomobil sürücüsünün farlarının kapalı olduğunu iddia etti. Işıklardan döndüğü sırada otomobilin tıra çarptığını öne süren O.Ç, kaza nedeniyle üzüldüğünü dile getirdi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından tır sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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