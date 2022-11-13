AK Parti Edirne İl Başkanlığı'nda "Türkiye Yüzyılı" ana temalı eğitim programı gerçekleştirildi

EDİRNE (AA) - AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı'nca düzenlenen Teşkilat Akademisi eğitimleri kapsamında, AK Parti Edirne İl Başkanlığı'nda teşkilat üyelerine yönelik "Türkiye Yüzyılı" ana temalı eğitim gerçekleştirildi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, "Teşkilat Akademisi Türkiye Yüzyılı" eğitim programına AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Doç. Dr. Seyithan Ahmet Ateş, Selim Cerrah ve Yusuf Alabarda konuşmacı olarak katıldı.

AK Parti İl Başkanı Belgin İba, programda yaptığı konuşmada, "Türkiye Yüzyılı" için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

Daima ileri giderek, gelişerek ve geliştirerek yollarına devam ettiklerini dile getiren İba, şunları kaydetti:

"Hak ettiğimiz Edirne için, 2023 yılı için, 'Türkiye Yüzyılı' için tüm gücümüzle sahadayız. AK Partimize memleket aşkıyla gönül vermiş her bir dava arkadaşım bu hikayenin kahramanıdır. Biz de bu hikayenin kahramanı tüm teşkilatımızla 'Gönül Gönüle Edirne' sloganımızla tek tek Edirne'mizdeki tüm üyelerimizi ziyaret ediyoruz. Bu nedenledir ki, her bir köydeki mahalledeki sandık başkanlarımızla birebir görüşüyor, buluşuyoruz."

İba, 20 yıldır vatandaşların kalbindeki başköşeyi koruduklarını da belirterek 2023 yılındaki seçimlerden galip çıkacaklarını belirtti.



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