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EDİRNE (AA) - Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yapımına devam edilen Macera Parkı'nda incelemede bulundu.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu, parka kurulan oyun gruplarını inceledi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Helvacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Keşan tarihinin en büyük en kapsamlı ve en maceralı projesini ilçeye kazandıracaklarını belirtti.

Macera Park'ın sadece Yeni Mahalleli çocukların değil, ilçedeki tüm çocukların uğrak noktası olacağını ifade eden Helvacıoğlu, Keşan'a yeni parklar kazandırmaya devam edeceklerini kaydetti.

- Keşan Kent Meydanı çalışmaları sürüyor

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Kent Meydanı çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu, meydan çalışmalarının sorunsuz şekilde devam ettiğini ifade etti.

Törenlerin yapılacağı, bayramların kutlayacağı ferah ve geniş bir meydan hazırladıklarını dile getiren Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Kapalı otoparkı, kafeteryası, büfesi, yöresel ürünler satış merkezi, kitapçısı ile gerçek bir şehir merkezi kimliği kazandıracağımız meydanımız resmi törenlerimize de ev sahipliği yapacak.



Şehrimizde nefes alınacak sosyal alanlar üretmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın destekleriyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

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