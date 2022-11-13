Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Edirne Valiliğini ziyaret etti

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EDİRNE (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Edirne Valiliğini ziyaret etti.

Sektör temsilcileriyle buluşmak için kente gelen Kirişci'yi Valilik girişinde Vali H. Kürşat Kırbıyık karşıladı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra makama geçen Kirişci'ye, Vali Kırbıyık kenti yansıtan tablo armağan etti.

Ardından Kirişci başkanlığında, valilik toplantı salonunda Kırbıyık, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, TBMM Tarım Komisyon Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, TBMM Kadın - Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, bakanlığa bağlı Edirne'deki kurumların müdürlerinin katılımıyla toplantı yapıldı.



Toplantıda kentteki yatırımlar ele alındı.

- Tava ciğer pişirdi

Bakan Kirişci, Edirne Ticaret Borsasında üretici kooperatiflerin stantlarını ziyaret etti.

Borsa girişine kurulan meşhur tava ciğerinin kızartıldığı tavanın başına geçen Kirişci'ye Edirne Tava Ciğeri Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar tarafından ciğerci önlüğü giydirildi.

Kirişci, tava ciğer pişirerek katılımcılara ikram etti.

Ardından Selimiye Camisi'ne geçen Kirişci, kapsamlı restorasyonu süren camide kubbeye çıkarak, çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Vahit Kirişci daha sonra AK Parti Edirne İl Başkanlığına hareket etti.













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