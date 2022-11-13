Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, AK Parti Edirne İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

EDİRNE (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci AK Parti Edirne İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Kirişci'yi AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve partililer karşıladı.

Bakan Kirişci, ziyarette yaptığı konuşmada, AK Parti başkanlıklarının partililerin evi olduğunu söyledi.

Partililerin dava arkadaşlarıyla AK Parti'de bir araya geldiğini belirten Kirişci, "Edirne bizim için herhangi bir il değil. Ecdadımızın Edirne'ye yüklemiş olduğu değeri biz bunun üzerine bir de tarımsal üretim kapasitesi ve üretim potansiyelini dikkate alarak Edirne'den çok farklı bir beklentimiz var." dedi.

-"Edirne'nin büyük bir potansiyeli var"

Edirne'nin daha fazla üretim yapmasını, bu ürünlerin ağırlıklı olarak da stratejik ürünler olmaya devam etmesinin en büyük arzuları olduğunu ifade eden Kirişci, "Çünkü Edirne'nin böyle büyük bir potansiyeli ve gücü var. Bu gücünü bu zamana kadar gösterdi. Daha fazlasını gösterebilmesi için de sulama başta olmak üzere Edirne'mize yatırımlarımızı inşallah artırarak sürdüreceğiz." dedi.

- "Açıklanan fiyatlar üreticileri memnun etti"

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da Edirne'nin bir tarım şehri olduğunu anımsatarak, Kirişci'nin Edirne'de olmasının ayrıca kıymetli olduğunu ifade etti.

Edirne'de arazilerin büyük bölümünün işlenebilir arazi olduğuna işaret eden İba, "Bu sebeple bakanlığımızın yapmış olduğu her adımı ayrıca ilgiyle izliyoruz. Son dönemde özellikle bakanlığımızın yapmış olduğu her hamle bize güç verdi. Buradan tüm üreticilerimiz adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İba, Tarım ve Orman Bakanlığının son dönemde açıkladığı fiyatların üreticileri memnun ettiğinin altını çizdi.

Bakan Kirişci'ye teşekkür eden iba, "Sayın Bakanım vermiş olduğunuz tüm destekler için ilimizdeki tüm üreticilerimiz hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Gerçekten de bu yaz bütün ilçe başkanlarımızla birlikte, zaten üç kez köylerimizi ziyaret etmiştik ama bu yaz tüm köylerimizi ziyaret ettik. Her gece eş zamanlı olarak köylerde programlar yaptık. Üreticilerimizin hepsi çok memnunlar Allah razı olsun. " ifadelerini kullandı.

Ziyaret anısına İba, içerisinde çeltik demeti olan minyatür talika (yaylı, üstü kapalı at arabası) armağan etti.



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