Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

Jandarma ekipleri tarafından dün birinci derece askeri yasak bölgede, Yunanistan'a yasadışı yollardan gitmeye çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi C.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen C.T, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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