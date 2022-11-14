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EDİRNE (AA) - AK Parti İpsala İlçe Başkanı Hakan İlkdoğmuş, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye taleplerini ilettiklerini bildirdi.

İlkdoğmuş yaptığı yazılı açıklamada, pazar günü Edirne'ye gelen Bakan Kirişci ile İl Başkanlığında görüştüklerini belirtti.

Edirne'yi ziyaret eden tüm bakanlara, İpsala'yla ilgili projeleri ilettiklerini dile getiren İlkdoğmuş, "İlçemize yapılması düşünülen tarım kredi kooperatifi çeltik depolama ve pirinç fabrikası ile yarım durumda olan Karaağaç köyü barajına ödenek çıkartılarak tamamlanması ile ilgili dosyalarımızı teslim ettik. Bu hususta bizlere her zaman destek olan il başkanımız Belgin İba'ya ve milletvekilimiz Fatma Aksal'a teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

- İpsala Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi genel kurulu yapıldı

Trakya Birlik İpsala Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi olağan genel kurul toplantısında Kenan Balcı başkanlığa seçildi.

Belediye düğün salonunda gerçekleştirilen genel kurulda Kenan Balcı ile Erol Bildik'in listeleri seçim öncesi adaylara tanıtıldı. 305 üyenin oy kullandığı seçimde Kenan Balcı 165 oy alırken, Erol Bildik 121 oy aldı. 19 oy da geçersiz sayıldı.

Bu sonuçla seçimi Kenan Balcı kazandı.

- Yenikarpuzlu'da balıkçılık bölge halkının geçim kaynağı oluyor

İpsala'nın Yenikarpuzlu beldesinde baraj ve göletlerden tutulan balıklar, tüketiciler tarafından ilgi görürken, bölge halkının geçim kaynağı oluyor.

Beldede balıkçılık yapan Erbil Tekin, AA muhabirine 60-70 kişinin bu işi yaparak geçimini sağladığını söyledi.

Yenikarpuzlu Barajı'ndan yakaladığı sazan ve yılan balıklarını Keşan'da satan Veysel Irmak da tuttuğu balıkların hemen alıcı bulduğunu belirtti.

Sazan balığının kilogram fiyatının 40, yılan balığının da 200 ile 300 lira arasında , değiştiğini ifade eden Irmak, "Elimdeki balıklar biterse hemen yeniden balığa gidip vatandaşlara taze balık satıyorum." dedi.

- Organ bağışı semineri düzenlenecek

İpsala'da "Tıbbi ve Dini Yönleriyle Organ Bağışı" semineri düzenlenecek.

Toplum Sağlığı Merkezi ve İlçe Müftülüğü tarafından yarın 14.00'de Halk Eğitim Merkezinde düzenlenecek olan seminerde organ bağışının faydaları anlatılacak.

Seminerde organ naklinin bir canlının bir canlıya verdiği en büyük sadaka olduğu, organ yetmezliği sonucu hastanın yaşamını tehdit eden durumlarda dokuların nakliyle yaşama tutunabileceği vurgulanacak.



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