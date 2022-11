TÜ'de "100. yılında Keşan" sempozyumu düzenlenecek

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesinde (TÜ) "100. yılında Keşan" sempozyumu düzenlenecek.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜ, "Her Yönüyle İpsala" "Her Yönüyle Havsa" ve "Her Yönüyle Uzunköprü" ile başladığı sempozyumlar dizisine, "100. Yılında Keşan" sempozyumu ile devam ediyor.

Tarihin her döneminde önemini koruyan ve farklı kültürlerin geçiş güzergahı olan Keşan, ilk defa TÜ tarafından düzenlenecek geniş kapsamlı bilimsel bir etkinlikle ele alınacak.

Sempozyum 17-18 Kasım tarihlerinde Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda düzenlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne ve ilçelerini tarihi, coğrafi, kültürel ve sosyo-ekonomik açıdan ele alan ve potansiyelini ortaya koyan etkinlikler düzenlemeye devam ettiklerini belirtti.





