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Edirne'de gümrük kaçağı 131 şişe içki ele geçirildi

AA

Edirne'de gümrük kaçağı 131 şişe içki ele geçirildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de, polis ekiplerince gümrük kaçağı 131 şişe içki ve 20 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli F.Y ve N.M'nin kullandığı otomobilleri otoban gişeleri yakınlarında durdurdu.

Otomobillerde gümrük kaçağı 131 şişe içki ve 20 litre sahte içki ele geçirildi.

Şüpheliler F.Y. ve N.M. hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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