Edirne'de gümrük kaçağı 131 şişe içki ele geçirildi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, polis ekiplerince gümrük kaçağı 131 şişe içki ve 20 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli F.Y ve N.M'nin kullandığı otomobilleri otoban gişeleri yakınlarında durdurdu.

Otomobillerde gümrük kaçağı 131 şişe içki ve 20 litre sahte içki ele geçirildi.

Şüpheliler F.Y. ve N.M. hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.





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