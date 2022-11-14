Selimiye Meydanı'nda ücretsiz Wi-Fi hizmeti verilmeye başlandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, Selimiye Meydanı ve Şehit Astsubay Ömer Halisdemir 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı'nda ücretsiz Wi-Fİ internet hizmeti verilmeye başlandı.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Bilgi İşlem Birimi tarafından yürütülen proje kapsamında vatandaşların internete ücretsiz ulaşımını sağlamak için Wi-Fİ hizmeti sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Recep Gürkan, ücretsiz internet iletişimi sağlamak amacıyla başlattıkları uygulamanın kısa sürede şehrin değişik noktalarında hayata geçirileceğini belirtti.

Projenin ilk etabının Selimiye Meydanı ile Şehit Astsubay Ömer Halisdemir 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı'nda toplam 40 bin metrekarelik alanda başlatıldığını aktaran Gürkan, "İnternet artık hayatımızın temellerinden biri haline geldi. Gelişen teknoloji ve bilgi çağında artık herkes bireysel işlemlerinde internet kullanma gereksinimi duyuyor. Biz de sosyal belediyecilik kapsamında ücretsiz Wi-Fi hizmetimizi şimdilik iki alanda faaliyete geçirdik. En kısa sürede bu hizmeti şehrimizin diğer ana noktalarında da hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Ücretsiz Wi-Fİ hizmetinden yararlanmak isteyenler, telefon ve diğer cihazlarında Wi-Fi uygulamasını açtıktan sonra "Edirne Belediyesi" sinyalini alacak ve açılan panele iletişim bilgilerini girdikten sonra telefonlarına gelecek parola ile sisteme giriş yapabilecek.

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