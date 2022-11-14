Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde güvercinleri çalınan kişi polise başvurdu.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki kümesini kontrol eden G.C. kilidinin kırık ve içerisinde baktığı 20 güvercinin olmadığını gördü.

G.C. güvercinlerini çalan kişi ya da kişilerin bulunması için polise başvurdu.

- Evinin önündeki motosikleti çalındı

Süloğlu ilçesinde bir kişinin evinin önüne park ettiği motosiklet çalındı.

Şafak Mahallesi Keramettin Caddesi'nde yaşayan E.T. motosikletini evinin önüne park etti.

Bir süre sonra aracını yerinde bulamayan E.T. polise başvurdu.

Olayla ilgili O.N. ve E.Ç'nin polis merkezinde ifadesine başvuruldu.





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