Edirne'de vefat eden Kore gazisi toprağa verildi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de 90 yaşında vefat eden Kore gazisi Hüseyin Karakaya, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Süloğlu ilçesine bağlı Yağcılı köyünde yaşayan Karakaya, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybetti.

Karakaya'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi askerlerin omzunda köy camisine getirildi.

Kılınan namazın ardından Karakaya'nın naaşı askeri törenle köy mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Edirne Vali Yardımcısı Zafer Karamehmetoğlu, Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, Garnizon Komutanı Albay Adem Yelmen, kurum müdürleri ve Karakaya'nın yakınları katıldı.





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