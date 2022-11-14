2. Uluslararası Judo Şampiyonası, Edirne'de başladı

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla düzenlenen 2. Uluslararası Judo Şampiyonası başladı.

Türkiye Judo Federasyonu ile Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde Edirne Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya Türkiye, Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, Ukrayna, Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya'dan 600 sporcu katılıyor.

Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, organizasyonun açılış töreninde yaptığı konuşmada, bu yıl ikincisi düzenlenen şampiyonanın judo sporu açısından önemli olduğunu söyledi.

Judonun gelişmesi için çalışmalara devam edeceklerini belirten Kırbıyık, "Bundan sonraki yıllarda temel hedefimiz bu etkinliğin kalitesini ve seviyesini daha yukarı çekmek olacaktır. Spor insanlık tarihi boyunca birleştirici, önemli bir unsurdur." dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da Edirneli sporcuların judoda büyük başarılara imza attığını vurgulayarak, spora desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

Türkiye Judo Federasyonu Teknik Kurulu Başkanı Deniz Şilli ise şampiyona sonrası takımların Edirne'de ortak bir çalışma kampına girerek 2023 hazırlıklarına başlayacaklarını dile getirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak da şampiyonaya katılan sporculara başarı diledi.

Açılış programı sonrası müsabakalarla başlayan şampiyona yarın sona erecek.

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