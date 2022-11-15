Edirne'de çıkan yangında iki katlı ahşap bina kullanılamaz hale geldi

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EDİRNE (AA) - Edirne’de iki katlı ahşap binada çıkan yangın söndürüldü.

Babademirtaş Mahallesi, Karanfiloğlu Caddesi'ndeki metruk binadan duman yükseldiğini gören çevre sakinleri itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Binanın çatısı ve ön cephesinin bir kısmı yola çöktü.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası kontrol altına alınan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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