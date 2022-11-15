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EDİRNE (AA) - Keşan Belediyesi ekipleri, Saros Körfezi sahillerindeki sahipsiz hayvanları besledi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin Erikli, Yayla ve Danişment sahillerinde mama odaklarını doldurmaya devam ettiği belirtildi.

Keşan Belediyesinin sahipsiz hayvanları unutmadığı belirtilen açıklamada, "Vatandaşlarımızdan küçük bir de ricamız var, lütfen mama odaklarına koyduğumuz mamaları evinizde beslediğiniz can dostlarımız için mama kaplarından almayalım." ifadeleri kullanıldı.

- İpsala'da kurtuluş günü etkinlikleri ertelendi

İpsala'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerin İstanbul'daki terör saldırısı nedeniyle ertelendiği bildirildi.

İpsala Belediyesinden yapılan açıklamada, 17 Kasım'da başlaması planlanan etkinliklerin ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, etkinlik tarihinin duyurulacağı kaydedildi.

- Belediye arazileri ihaleye çıkarılacak

İpsala Belediyesine ait arazilerin ihaleye çıkarılacağı belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, 9 bin 240 dekar arazinin açık arttırma usulü ile 29 Kasım Salı günü saat 10.00'da belediye düğün salonunda ihaleye çıkarılacağı bildirildi.

Arazilerin 1 yıllığına kiraya verileceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2023 yılı icar bedelinin yüzde 50'si ihale yerinde peşin ve nakit alınacak, kalan yüzde 50'si için de 1 Mart 2023 tarihli banka kesin teminat mektubu sözleşme imzalanmadan önce Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne teslim edilecek. Kuru mahsuller için yüzde 50'si ihale yerinde peşin ve nakit alınacak diğer yüzde 50'si sözleşme imzalamadan önce İpsala Belediyesi banka hesabına yatırılacak."

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