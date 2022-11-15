Edirne'de tartıştığı meslektaşını silahla yaralayan taksi sürücüsü tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde müşteri alma nedeniyle tartıştığı meslektaşını silahla yaralayan taksici tutuklandı.

Taksi sürücüsü M.K. ile meslektaşı O.C. arasında Büyük Cami Mahallesi Borsa Sokak'ta müşteri alma konusunda tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından O.C. yanındaki tabancayla M.K'yi bacağından vurdu. Yaralanan M.K. sağlık ekiplerince ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan O.C, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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