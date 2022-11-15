Edirne Valisi Kırbıyık, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini ziyaret etti

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EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, kentteki sivil toplum kuruluşlarına ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kırbıyık ilk olarak Edirne Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Dernek yöneticileriyle görüşen Kırbıyık, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Kırbıyık, daha sonra Mimar Sinan Vakfı ve Trakya Gazeteciler Derneğini de ziyaret etti.

Ziyaretlerle ilgili değerlendirmede bulunan Kırbıyık, sivil toplum kuruluşlarının halkın fikir, görüş ve düşüncelerinin alınması ve taleplerinin iletilmesi hususunda son derece önemli bir misyon üstlendiğini belirtti.

Sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Kırbıyık, şunları kaydetti :



"Biz de fırsat buldukça sivil toplum kuruluşlarımızı ziyaret etmeye onların nezdinde halkımızın görüşlerini dinlemeye, fikirlerini almaya gayret ediyoruz. Bugün de bu ziyaretlerle hem kıymetli düşüncelerini dinleyip, fikirlerini alma hem de çeşitli değerlendirmelerde bulunma fırsatımız oldu. Derneklerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza üstlendikleri görevlerinde başarılar diliyorum. Programlarımız elverdiği ölçüde bu ziyaretlerimizi sürdürmeye gayret edeceğiz."

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