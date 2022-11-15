Keşan'da "Şekersiz hayat daha tatlı" sloganıyla vatandaşlara şekersiz çay ikram edildi

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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde Dünya Diyabet Günü dolayısıyla vatandaşlara şekersiz çay ikram edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, diyabete karşı farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

"Şekersiz hayat daha tatlı" yazılı yelekler giyen öğrenciler ve belediye yetkilileri ilçedeki kahvehaneleri, kurumları ve esnafı ziyaret etti.

Şeker kullanımının azaltılması yönünde uyarılarda bulunan öğrenciler, vatandaşlara şekersiz çay ikram etti.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkan Vekili Yakup Balcı, diyabetin ciddi bir hastalık olduğunu belirtti.



Anlamlı bir sloganla vatandaşlara şekersiz çay ikram ettiklerini aktaran Balcı, diyabetle mücadeleyle ilgili herkesin şekeri azaltması veya hayatından çıkarması gerektiğini kaydetti.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Andaç Gedik de 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla tüm ilçede vatandaşları bilgilendirdiklerini ifade etti. Farkındalık etkinliklerine devam ettiklerini belirten Gedik, "Bugün şekerden uzak kalıyoruz. Sloganımız da 'Şekersiz hayat daha tatlı'. Tüm Keşan'da eş zamanlı olarak resmi kurumlarımız ve kahvehaneler ile çay ocaklarında öğrencilerimizle çay servis ediyoruz. Bugün şekerleri bir kenara bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz ile Keşan TSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de katıldı.

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