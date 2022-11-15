Edirne'de 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kent genelinde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, şüphelendikleri E.D. ve M.E.K'yi durdurdu.

Şüphelilerden E.D'nin üst aramasında 7,41 gram, M.E.K'nin üst aramasında ise 6 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.









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