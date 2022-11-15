Edirne'deki Balkan Arboretumu, Trakya'ya özgü ağaç çeşitliliğini ziyaretçilerine sunuyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de 264 dönümde kurulu Balkan Arboretumu, Trakya'ya özgü ağaç, çalı ve odunsu bitki çeşitliliğini ziyaretçilerine sunuyor.

"Canlı ağaç müzesi" niteliğinde olan Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi'nde bulunan arboretum, 7 binden fazla bitki çeşidine ev sahipliği yapıyor.

Araştırmacılar, doğaseverler ve öğrencilere Trakya'nın ağaç, çalı ve odunsu bitkilerini yansıtan Balkan Arboretumu, büründüğü sonbahar renkleriyle ziyaretçilerine güzel bir görsellik de yansıtıyor.

Trakya Üniversitesi Balkan Arboretumu ve EDTU Herbaryumu Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Çiler Kartal, AA muhabirine, arboretumun insanlara, ağaç ve doğa sevgisi aşılayan, bilimsel ve teknik araştırmalar için materyal sağlayan önemli bir canlı ağaç müzesi olduğunu söyledi.

Trakya'nın ağaç ve bitki çeşitliliğinin en iyi görüldüğü alanlardan birinin Balkan Arboretumu olduğunu belirten Prof. Dr. Kartal, "Üniversitede 1998 yılında Güllapoğlu Deresi çevresinin Balkan Arboretumu'na dönüştürülmesi için çalışma başlamıştır. 264 dönümde kurulu bu alanda 24 taksona ait 5 bin 504 ağaç, 18 taksona ait 1482 çalı ve 4 taksona ait 105 sarılıcı bitki olmak üzere 7 bin 91 odunsu bitki bulunmaktadır." dedi.

- "Öğrenciler açısından canlı bir laboratuvar görevi görüyor"

Kartal, arboretumda yer alan tüm bitkilerin bilimsel olarak etiketlendiğini ifade etti.

Öğrenciler açısından canlı bir laboratuvar görevi gören arboretumun ziyaretçilerine odunsu bitkilerin yetişme alanını tanıttığını ve çevre koruma bilincinin gelişmesine katkı sağladığını vurgulayan Kartal, şunları kaydetti:

"Buraya gelen ziyaretçilerimize İğneada'ya gitmeden, Ganos Dağları'na ve Koru Dağları'na gitmeden o bölgelerdeki bitki çeşitliliğini toplu olarak anlatabilmeyi ve sunabilmeyi hedefliyoruz. Merkezin misyonu, okul öncesi öğretimden başlamak üzere, tüm eğitim kademesindeki öğrencilere canlı bir laboratuvar ve eğitim alanı oluşturmak, çevre koruma bilincinin gelişmesine katkıda bulunmaktır. Merkezin hedefleri arasında insanların doğaya ve çevreye olan ilgilerinin arttırılması, şehir ortamında doğayı yaşamalarının sağlanması, çocuklara, gençlere ve yetişkinlere doğada eğitim vererek doğa bilincinin oluşturulması bulunmaktadır. Bu amaçla eğitimin her kademesindeki çocuklara ve gençlere doğa ve çevre eğitimleri sunmaktayız."

Porf. Dr. Kartal, arboretumda sonbahar renklerinin hakim olduğunu da belirterek, vatandaşlara ziyaret çağrısında bulundu.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.