2. Uluslararası Judo Şampiyonası, Edirne'de devam ediyor

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EDİRNE (AA) - Edirne'de 8 ülkeden 600 sporcunun katılımıyla düzenlenen 2. Uluslararası Judo Şampiyonası'nda müsabakalarla sürüyor.

Türkiye Judo Federasyonu ile Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde Edirne Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada Türkiye, Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, Ukrayna, Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya'dan yaklaşık 600 sporcu kürsüye çıkabilmek için mücadele ediyor.

Judo İl Temsilcisi ve Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şengül Demiral, AA muhabirine, şampiyonada yerli ve yabancı sporcular arasında dostluk ve kardeşliğin geliştiğini söyledi. Demiral, "Burası bir yarışma ortamı da olsa eğitim devam ediyor. Bu organizasyonları sporcularımızın olimpik sporcu olma yolundaki eğitim süreçlerinin birer parçası olarak düzenliyoruz." dedi.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü judo antrenörü Sertaç Kıvrak da şampiyonanın ardından müsabakaya katılan kafilelerle ortak antrenman kampı düzenleyeceklerini dile getirdi.

Şampiyona minik, yıldız, ümit ve gençler kategorilerindeki müsabakalarla devam ediyor.

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