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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, "2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Kurul Toplantısı", Eczacılık Fakültesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, fakültenin A ve B blok eğitim binalarında yapılan iyileştirme çalışmaları ile fakültede devam eden işlere ilişkin bilgiler verdi.

Fakültede yürütülen çalışmalar hakkında paylaşımda bulunan Topaloğlu, başlattıkları kalite çalışmalarını, tüm iç paydaşların görüş, düşünce ve önerileri doğrultusunda kararlı bir şekilde sürdüreceklerini ve bunun bir parçası olarak gördükleri akademik kurul toplantılarını her yıl düzenli olarak yapacaklarını belirtti.

Öğretim elemanlarının görüş, katkı, öneri ve değerlendirmeleri ile devam eden toplantı, öğretim elemanlarının sorularının cevaplanmasıyla sona erdi.

- Uluslararası öğrenciler kahvaltıda bir araya geldi

Trakya Üniversitesi'nde bu yıl eğitim görmeye başlayan uluslararası öğrenciler, Trakya Üniversitesi Dil Eğitim ve Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (DİLMER) düzenlediği kahvaltıda bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, merkez müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ramadan Doğan, DİLMER'de öğrencilere Türkçe öğretmenin yanı sıra farklı aktivitelerle öğrencilerle yakın olmak ve Türk kültürünü öğretmeyi amaçladıklarını belirtti.

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ise TÜ'de binlerce uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü dile getirerek, ihtiyaç duyulan her konuda öğrencilerin yanlarında olduklarını ifade etti.

Kahvaltı programının ardından öğrenciler kentin tarihi ve kültürel noktalarını ziyaret etti.

- TÜ öğrencileri Okçular Vakfı'nı ziyaret etti

Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Geleneksel Türk Okçuluğu Öğrenci Topluluğu, Okçular Vakfı'nı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, topluluk üyesi öğrenciler, akademik danışmanları Dr. Öğretim Üyesi Rifat Gürgendereli ile İstanbul'a gitti.

Öğrencilere ziyaretinde, Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Erdoğan, Okçular Vakfı Spor Kulübü Başkanı Muhammet Bakırcı ve Enstitü Müdürü Hasan Şahintürk eşlik etti.





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