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EDİRNE (AA) - Edirne Göç İdaresi Müdürlüğünün koordinasyonunda İl İnsan Ticaretiyle Mücadele Komisyon toplantısı "metaverse" (sanal evren) ortamında gerçekleştirildi.

Toplantı sanal ortamda Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin başkanlığında ilgili kurum ve kuruluşların yöneticilerinin katılımıyla yapıldı.

Edirne Göç İdaresi Müdürlüğünün oluşturduğu "Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü Sanal Toplantı Odası"nda görüş alışverişinde bulunulan sanal ortamdaki toplantı yaklaşık 45 dakika sürdü.

Alınan bilgiye göre, toplantıda insan tacirliği suçuyla mücadelede kurumlar arası iş birliğinin önemi üzerinde duruldu. İnsan ticareti mağdurlarının destek hizmetlerine erişiminin kolaylaştırmasında koordinasyonun artırılması yönünde karar alındı ve ilgili kurumlarda insan ticareti suçunun göstergelerine yönelik farkındalığın artırılmasının altı çizildi.

Toplantının Türkiye'de "ilk kez" "metaverse" ortamında gerçekleştirildiği belirtildi.

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