Trakya Üniversitesi'nde tohum ekim derinliğini otomatik ayarlayan makine geliştirildi

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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gürkan İrsel, tohum ekim makinelerinde ekim derinliğini otomatik olarak ayarlayan buluşuyla patent aldı.

Doç. Dr. İrsel, zemin yapısı, makine ağırlığı ve yüzeysel bozukluklar nedeniyle toprağa düzgün ekilemeyen tohumun ekim derinliğini düzenleyen bir makine geliştirdi.

"Bir Ekim Makinesi" adlı buluşu ile Türk Patent ve Marka Kurumundan patent alan İrsel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, modern tarım ekipmanlarının geliştirilmesi için çalışmalar yaptığını söyledi.

İrsel, üretim sürecinde tohumun düzgün ekilmesinin bitkinin gelişim ve verimi açısından önem arz ettiğini ifade etti.

Tasarladığı makinenin tohum ekiminde üreticilere kolaylık sağlayacağını anlatan İrsel, şunları kaydetti:

"Ekim makinelerinde değişen zemin yapısı, değişen ağırlık ve yüzey düzgünsüzlükleri nedeniyle ekim anında değişebilmekte. Bu büyük bir problem. Bu buluş sayesinde ekim derinliği otomatik olarak istenilen seviyede sağlanıyor ve ekilen tohumlar eş zamanlı ve daha yüksek olarak çıkmış oluyor. Üretimdeki temel başlangıç çalışmasının doğru gerçekleştirilmesi sağlanmış oluyor. Doğru ekim derinliği yüzde 20'lere varan bir verim farkı yaratıyor."

İrsel, makinenin seri üretime geçmesiyle birlikte Türk çiftçisinin kullanımına sunulacağını dile getirdi.

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