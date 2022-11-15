Edirne'de eşini darbeden şüpheli tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde eşini darbettiği iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Aşağı Zaferiye Mahallesi Gülsüm Sokak'ta ikamet eden İ.G, kafa travması ve bilinç bozukluğu şikayetiyle Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki ilk tedavisinin ardından İstanbul'da özel bir hastaneye sevk edilen İ.G, eşi G.G. tarafından darbedildiğini iddia etti.

Polis ekiplerince eşinin tedavi gördüğü hastanede İstanbul Sefaköy Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alınan G.G, Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye getirilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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