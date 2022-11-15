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EDİRNE (AA) - Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Keşan ilçesinde düzenlenen organizasyona katıldı.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ortaylı, ilçedeki bir tesiste düzenlenen toplantıda, Keşan ve Trakya'yı çok iyi bir istikbalin beklediğini söyledi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da keyifli ve bilgi dolu bir sohbet olduğunu belirtti.

Keşan Kent Müzesi için hazırlanan sinematografik belgeselde Ortaylı'nın görüşlerine yer verdiklerini aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Değerli görüşlerine yer verdiğimiz İlber Hocamıza teşekkür ediyoruz. İlber Hocamızın da dediği gibi Trakya'yı ve bölgemizi çok iyi bir istikbal bekliyor ve Trakya gelişmeye devam ediyor. Osmanlı İmparatorluğu'nu besleyen bir bölgede olmanın önemini çok iyi biliyor ve Trakya'nın birliktelik ruhunu her zaman göstermeye devam ediyoruz."

- Helvacıoğlu asfalt çalışmalarını inceledi

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Hastane Caddesi'nde devam eden asfalt çalışmalarını inceledi.

Helvacıoğlu, çalışmalar hakkında bilgi alıp, esnaf ve vatandaşları dinledi.

Çalışmalar bittiğinde caddenin Keşan'ın vizyonunu ortaya koyacak modern bir cadde olacağını belirten Helvacıoğlu, "Yol, kaldırım ve aydınlatmalarıyla Keşan'ımıza yakışacak bir caddemizi daha hemşehrilerimizin kullanımına sunmak için fedakarca çalışan personelimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

- YEDAM çalışmaları sürüyor

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) kurulması için başlatılan çalışmaları inceledi.

Helvacıoğlu, yaptığı açıklamada, merkezin tamamlanması için sona gelindiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yeşilay ile bağımlılık türleri ve tedavisine dair farkındalık oluşturmak için tüm kurumlarımızla işbirliği içinde çalışıyoruz. Keşan'da kuracağımız YEDAM'la uzman psikologlar ve sosyal hizmet uzmanları eşliğinde bağımlı bireylere hem arınma hem de maddeyi bırakma sürecinde psikolojik ve sosyal destek vereceğiz.

- İpsala TSM'de akciğer kanseri eğitimi verildi

İpsala ilçesindeki Toplum Sağlığı Merkezi'nde (TSM) Dr. Deniz Çağın İşler tarafından, akciğer kanseri eğitimi verildi.

İpsala TSM'den yapılan açıklamaya göre, İşler, eğitimde yaptığı konuşmada, akciğerin vücudun oksijen gereksinimini sağladığını söyledi.

Her organ gibi akciğerin de birçok hücreden oluştuğunu belirten İşler, "Bu hücreler akciğerin normal olarak görevini yapabilmesi için ihtiyaç doğrultusunda bölünerek çoğalırlar. Akciğer kanseri, yapısal olarak normal akciğer dokusundan olan hücrelerin ihtiyaç ve kontrol dışı çoğalarak akciğer içinde bir kitle (tümör) oluşturmasıdır." diye konuştu.

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