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EDİRNE (AA) - Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Edirne Baro Başkanı Gökhan Karakoç'u ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Arpacı, Karakoç'a çalışmalarında başarı diledi.

Karakoç da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Arpacı'ya teşekkür etti.

Arpacı'ya ziyaretinde müdür yardımcıları Müzekka Bayrak ve Cemal Turan da eşlik etti.

- Selimiye Meydanı'ndaki "Edirne" yazısı tahrip edildi

Selimiye Meydanı'ndaki vatandaşların fotoğraf çektirmesi için konulan "Edirne" yazısı tahrip edildi.

Belediye tarafından yerleştirilen "Edirne" yazısının bazı harfleri kırıldı.

Bunun üzerine yazının tahrip edilen harfleri Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunduğu yerden söküldü.

Onarılması sonrası harflerin yerine konulacağı öğrenildi.

- DKMP ekipleri kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılıkla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

DKMP 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DKMP Av Koruma ve Kontrol ekipleri bir hafta boyunca Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da 570 avcıyı denetledi.

Denetlemelerde avcıların belgeleri ve tüfekleri kontrol edildi.

Avcılar, kaçak avcılık ve av limitleri konusunda bilgilendirilip uyarıldı.

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