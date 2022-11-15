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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de düzenlenen 2. Uluslararası Judo Şampiyonası tamamlandı

AA

Edirne'de düzenlenen 2. Uluslararası Judo Şampiyonası tamamlandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla Türkiye Judo Federasyonu ile Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 2. Uluslararası Judo Şampiyonası sona erdi.

Edirne Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona Türkiye, Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, Ukrayna, Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya'dan sporcular katıldı.

Minik, yıldız, ümit ve gençler kategorisindeki müsabakalarda yaklaşık 600 sporcu kürsüye çıkabilmek için mücadele etti.

Şampiyonada dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Türkiye Judo Federasyonu İl Temsilcisi ve Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şengül Demiral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genç sporcuların uluslararası organizasyonlarda deneyim kazandığını söyledi.

Şampiyonaya katılan kafilelerin, 18 Kasım Cuma gününe kadar ortak antrenman kampına gireceğini belirten Demiral, uluslararası organizasyonların devam edeceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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