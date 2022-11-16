Edirne'de sis etkili oluyor

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EDİRNE (AA) - Edirne'de yer yer sis etkili oluyor.

Hava sıcaklığının son günlerde hissedilir derecede düştüğü kentte sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Şehrin batı bölgelerinde etkisini gösteren sis ulaşımda herhangi bir aksaklığa neden olmadı.

Selimiye Camisi ve çevresinde yoğun olarak gözlenen sis, caminin bir kısmının uzaktan seçilmesini önledi. Sisin örttüğü eşsiz mimari yapının, bazı bölgelerden sadece minareleri göründü.

Hava sıcaklığının 2 derece olduğu Edirne'de sisin öğleye doğru dağılması bekleniyor.

Yarından itibaren de hafta boyunca yerel sağanakların etkili olacağı tahmin ediliyor.

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